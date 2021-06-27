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وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية في الرياض
انطلاقًا من محكمة الأحوال الشخصية

وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية في الرياض

2021/06/27
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية في الرياض
المواطن - الرياض

دشن وزير العدل، وليد الصمعاني، اليوم الأحد، أول محكمة نموذجية انطلاقًا من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.

هدف المشروع: 

يهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق الهوية المعيارية الموحدة.

تطوير القاعات: 

كما انتهت الوزارة من تطوير بعض قاعات الحكم في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتحويلها إلى قاعات نموذجية حديثة، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% لمناطق العمل.


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