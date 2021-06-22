وزير خارجية النمسا : السعودية شريكنا المهم ويجب وقف الهجمات الحوثية

المواطن - الرياض

أكد وزير خارجية النمسا، سيبستاينان كورتس، أن السعودية من أهم الشركاء الاقتصاديين لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المملكة تقوم بدور محوري ومهم في المنطقة.

وقال الوزير النمساوي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نأمل أن تتوقف الاعتداءات الحوثية على المدنيين.

مباحثات وزير خارجية النمسا والأمير فيصل بن فرحان

وأضاف الوزير النمساوي: ناقشنا الملف النووي الإيراني وتأثيره في المنطقة، ونثمّن المبادرات المملكة حول السلام في اليمن. وقال إن “مبادرة السعودية الخضراء خطوة مهمة”.

مبادرة الرياض لحل أزمة اليمن

من جانبه قال الأمير فيصل بن فرحان إن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، موضحًا أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأردف أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن، وأنها حريصة على وقف الحرب في اليمن، وحمّل الأمير فيصل بن فرحان إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية، مؤكدًا أن دور الوكالة الذرية بملف إيران النووي حاسم.

وأفصح وزير الخارجية السعودي أنه تحدث في النمسا عن التدخلات الإيرانية في المنطقة، وأن المملكة لديها رؤية مشتركة مع النمسا بشأن استقرار المنطقة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة