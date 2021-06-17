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#وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة جازان
لحمَلة شهادات الدكتوراه والزمالة والبورد

#وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة جازان

2021/06/17
الساعة 7:31 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة جازان جامعة جازان
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة جازان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس، والمشغولة بغير السعوديين، وترغب الجامعة بشغلها بمواطنين ومواطنات على رتبة: “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد”؛ وذلك للعمل في عدد من كليات الجامعة.

شروط وظائف جامعة جازان:

وبيّنت جامعة جازان أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادات الدكتوراه والزمالة والبورد في عدة تخصصات.

طريقة التقديم على وظائف جامعة جازان:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 ذو القعدة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 16 ذي القعدة 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

جامعة جازان


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