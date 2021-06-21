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#وظائف أكاديمية في جامعة جدة لحملة الدكتوراه

#وظائف أكاديمية في جامعة جدة لحملة الدكتوراه

2021/06/21
الساعة 11:30 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف أكاديمية في جامعة جدة لحملة الدكتوراه جامعة جدة
المواطن - واس

أعلنت جامعة جدة مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في العديد من التخصصات للعمل بمسمى “أستاذ مساعد”، للعام الجامعي 1443هـ .

تفاصيل وظائف جامعة جدة

وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة الرياضية (للنساء) .
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ 13 من شهر ذو القعدة الجاري.


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