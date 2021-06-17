وظائف إدارية شاغرة بفروع التعاونية للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي أول الحسابات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي مجال آخر مشابه.

– تنفيذي خدمة العملاء (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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