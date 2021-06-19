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#وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة الرقيب
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة الرقيب

2021/06/19
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة الرقيب شركة الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم داخلي (الخبر).

– مراقب المخزون (الخبر).

– مصمم جرافيك (الخبر).

– مشرف مستودع (الخبر).

– أمين المخزن (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– مراقب المخزون (المدينة المنورة).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت شركة الرقيب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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