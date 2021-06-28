وظائف إدارية شاغرة بفروع مجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (عدد وظيفتين/ الدمام).

– أخصائي إدارة رأس المال البشري (الخبر).

– موظف إداري (الدمام).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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