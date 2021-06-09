وظائف إدارية شاغرة بفروع مجموعة بن شيهون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من المدينة المنورة، والرياض، وجدة، وتبوك، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب فرع (المدينة المنورة).

– محضر منتجات (الرياض).

– محاسب فرع (جدة).

– محاسب فرع (تبوك).

– محاسب فرع (المنطقة الشرقية).

– أخصائي الاتصالات الداخلية (الرياض).

التقديم على وظائف شركة مجموعة بن شيهون:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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