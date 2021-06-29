‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة
للعمل بمقر الشركة في الظهران

#وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة

2021/06/29
الساعة 6:30 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة أرامكو للتجارة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).

– محلل مراقبة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع