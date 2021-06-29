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#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

2021/06/29
الساعة 7:46 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول التخطيط والأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– مدير قسم الأداء المالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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