وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو للتجارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل العلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الشؤون العامة والخدمات، إدارة الأعمال، الإدارة، الاتصالات، العلوم الاجتماعية).

– مسؤول التوريد والتجارة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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