وظائف إدارية شاغرة في شركة السيف القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت شركة السيف، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– مساعدة تقنية المعلومات.

– مشرف النقل/ المواصلات.

– مشرف سكن.

– رئيس معسكر.

طريقة التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت شركة السيف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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