وظائف إدارية شاغرة في شركة نادك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول عمليات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الشبكات، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير المكافآت والمزايا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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