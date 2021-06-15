وظائف إدارية شاغرة في مراكز عبور

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تسويق وعلاقات عامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو العلاقات العامة).

– مدير مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظيفة مدير تسويق وعلاقات عامة، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة مدير مالي، اضغط (هنا).

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