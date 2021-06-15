‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة

2021/06/15
الساعة 5:37 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة أرامكو للتجارة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق عمليات: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).

– محلل السوق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد، الهندسة).

– مساعد إحصائي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



مقالات ذات صلة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى بوبا العربية

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها