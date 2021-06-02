وظائف إدارية شاغرة لدى تطوير التعليم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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