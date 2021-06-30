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#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي
للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض

#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

2021/06/30
الساعة 10:47 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي هيئة المحتوى المحلي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مساعد إداري”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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