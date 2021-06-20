وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة إمداد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل إجراءات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، نظم المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مدير المحفظة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي استراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، إدارة الأعمال).

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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