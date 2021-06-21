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#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل

#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل

2021/06/21
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل مستشفى الملك فيصل
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في منطقة المدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مدير خدمات الترجمة.

– المدير الإداري المناوب/ التشريفات.

– إداري مناوب أول.

– مسؤول العلاقات العامة.

– ممثل علاقات عامة.

– منسق تشريفات أول.

– مساعد تشريفات.

– منسق المطار.

– موظف فرز بريد ثانٍ.

– مترجم.

– منسق وحدة الوفيات والمراضة.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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