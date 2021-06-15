وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى بوبا العربية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المواهب وإدارة الأداء (جدة).

– مدير التدقيق الداخلي (جدة).

– طبيب متنقل/ خدمات رعاية صحية (الجبيل).

– طبيب متنقل/ مدير التميز الإكلينيكي (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



