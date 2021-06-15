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#وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة هاليبورتون
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة هاليبورتون

2021/06/15
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة هاليبورتون شركة هاليبورتون
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون:

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الخدمة.

– مشرف أول الأمن.

– مساعد أول مشغل معدات.

طريقة التقديم على وظائف شركة هاليبورتون:

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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