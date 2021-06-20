وظائف إدارية وفنية شاغرة في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علاقات حكومية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس المفتشين/ الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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