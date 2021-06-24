وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول استشارات العملاء.

– مدير الأمن.

– مشرف الأغذية والمشروبات.

– مساعد المدير التجاري.

– مشرف الردهة.

– منسق التدبير المنزلي.

– موظف تقديم الوجبات الغذائية.

– مساعد المغسلة.

– موظف الردهة.

– موظف ضيافة الغرف.

– مساعد مدير الصحة والسلامة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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