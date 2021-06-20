وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الصحة والسلامة والاتصال الأمني (للجنسين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في ذي الصلة.

– مهندس مشروع/ المشاريع الرأسمالية (للرجال/ حائل): شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

– مهندس مشروع/ المشاريع الخاصة (للرجال/ حائل): شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







مقالات ذات صلة