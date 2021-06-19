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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع
في عدد من التخصصات

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

2021/06/19
الساعة 6:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول سياسة وإجراءات الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الخدمات العامة/ هياكل المباني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، أو الهندسة المدنية).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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