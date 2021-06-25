وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل/ شريك أعمال الموارد البشرية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

– مشرف أول الصيانة الكهربائية (الجبيل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الكهرباء، أو أي مجال ذي الصلة.

– ممثل خدمة العملاء (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، تقنية المعلومات).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







مقالات ذات صلة