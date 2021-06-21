وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سبكيم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأبرزت شركة سبكيم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول.

– محاسب/ حسابات القبض.

– باحث/ المعالجة الكيميائية.

– باحث/ الاستدامة.

– محلل الخدمات اللوجستية.

– مهندس سلامة العمليات.

التقديم على وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأوضحت شركة سبكيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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