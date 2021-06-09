وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة سبكيم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأبرزت شركة سبكيم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس أول عمليات الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مهندس نظم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الإلكترونيات، هندسة الأجهزة).

– مهندس أول التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأوضحت شركة سبكيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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