وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع القدية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير تطوير تصميم الحلبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مساعد مدير تطوير التصميم المعماري: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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