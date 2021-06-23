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#وظائف تدريبية وفنية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

#وظائف تدريبية وفنية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

2021/06/23
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف تدريبية وفنية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب علوم الطيران/ محركات الطائرات (الرياض).

– مدرب الأرصاد الجوية (الرياض).

– منسق برنامج دعم العمليات والطيران/ التايفون (الطائف).

– فني الدعم/ الخدمات والصيانة (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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