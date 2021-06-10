وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة تخصصات

الوظائف الشاغرة:
– درجة البكالوريوس في الشؤون العامة والخدمات أو الأعمال والإدارة أو الاتصالات أو العلوم الاجتماعية.
– ما لا يقل عن 5 – 7 سنوات خبرة ذات صلة.
– خبرة ميدانية خاصة في مجالات العلاقات العامة أو الشؤون الحكومية.
– العمل كمتحدث باسم الشركة في الردود على الاستفسارات العامة التي تطلب معلومات عن البرامج والمشاريع والسياسات بطريقة تعكس بدقة سياسة الشركة الحالية، بالإضافة لشرح وتفسير سياسات وبرامج الشركة بطريقة سيتم فهمها والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الشركة وموظفيها؛ وتصحيح المفاهيم الخاطئة والقضاء على التعليقات السلبية.
– إدارة المحفاظ التجارية وتنفيذ عمليات التداول.
– إجراء المفاوضات والمعاملات التجارية للحصول على قيمة من السوق.
– تطوير والتوصية وتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع استراتيجية الأعمال العالمية.
– درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة أو الاقتصاد – يفضل الدرجة ماجستير.
– خبرة 6 أشهر في مجال الجدولة / العمليات أو تحليل السوق / التحسين.
– إطلاع على الطلب العالمي على المنتجات والعرض، وديناميكيات السوق، وفرص المراجحة.
– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية – يفضل الماجستير.
– يفضل الحصول على شهادة CIA وCISA وCPA أو العمل من أجل الحصول عليها.
– خبرة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات في مجال المراجعة الداخلية.
التقديم على الوظائف:
* التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).
* وللاطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.
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