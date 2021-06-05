وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظيفة هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمجال البيانات الضخمة- مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مهندس البيانات الضخمة.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات: علوم الحاسب أو التقنية المعلوماتية أو نظم المعلومات أو هندسة البرمجيات أو علوم البيانات أو ما يعادله.
– الطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية.
– القدرة على بناء وتنظيم فرق العمل وتوضيح الأدوار والمسؤوليات وتعزيز كفاءات الموظفين وقدراتهم.
– القدرة على فهم الأسباب وراء التغيير والمساهمة في إدارة أي مبادرة تغيير.
– القدرة على التفاوض مع الآخرين وإقناعهم بالآراء والأفكار والتوجهات والقدرة على التأثير على الموظفين بطريقة إيجابية.
– القدرة على استثمار الموارد المتوفرة بالشكل الأمثل وتوظيفها بشكل إستراتيجي وفعّال، وتوضيح آليات العمل ووضع الأهداف التي تقود الموظفين إلى التميز في الأداء لتحقيق الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية.
– القدرة على تحديد أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ومعرفة متطلباتهم وتوقعاتهم والعمل على بناء علاقات قوية والتي تدعم أعمال الوحدة التنظيمية.
– القدرة على إدارة أعمال الوحدة التنظيمية بطريقة تدعم الهيئة في تحقيق أهدافها، والقدرة على تحديد الأهداف الإستراتيجية للوحدة التنظيمية، والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة وبحكمة.
التقديم:
من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
شارك الخبر