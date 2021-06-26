وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف في المجال الصحي والتقني ومجال التصميم الداخلي، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظــائف المتاحة:
1- مدير البنية التحتية:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة الماجستير.
2- مُصمم داخلي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم الداخلي) أو ما يعادلها.
– مسجل بالهيئة السعودية للمهندسين.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمصمم داخلي، منها خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المشاريع.
3- مدير التطوير:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة الماجستير.
4- مدير الجودة والبيانات:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة الماجستير.
5- وظائف صحية:
– (التمريض، البصريات).
6- وظائف طبية:
– (الطب الباطني، الأشعة، التخدير).
التقديم على الوظائف:
– من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) (يفضّل استخدام متصفح Firefox من خلال الحاسب الآلي):
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