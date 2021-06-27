وظائف شاغرة بفروع شركة أدوية الحكمة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أدوية الحكمة الدولية “hikmapharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة المسميات التالية:

– ممثل طبي (الرياض).

– ممثل طبي (جدة).

– ممثل طبي (الدمام).

– مهندس صناعي (الرياض).

– مسؤول الشؤون التنظيمية (الرياض).

التقديم على وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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