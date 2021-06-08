وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار قانوني (الرياض).

– مشرف الإنتاج (الرياض).

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– فني مراقبة الجودة (الدمام).

– مهندس مشتريات المشاريع (الجبيل).

– محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

– رئيس قسم المختبر الميكروسكوبي والطيفي (الجبيل).

– مشغل ثالث/ الأفران (جازان).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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