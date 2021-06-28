وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول المواد الاستهلاكية (الدمام).

– أخصائي ثانٍ الإعفاءات والتقارير (الرياض).

– مدير عمليات الخدمات المالية (الرياض).

– مهندس تقدير تكلفة المشروع (الجبيل).

– مهندس ثانٍ/ مشروع (ينبع).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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