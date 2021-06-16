وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من المدينة المنورة، والرياض.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي سجلات طبية (المدينة المنورة).

– كبير أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (المدينة المنورة).

– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (المدينة المنورة).

– أخصائي اجتماعي مساعد (المدينة المنورة).

– رئيس تمريض (المدينة المنورة).

– مهندس موقع إنشائي/ مدني (المدينة المنورة).

– كبير ماسحي الكميات (المدينة المنورة).

– رسام مخططات (المدينة المنورة).

– محلل تقييم الوظائف والتعويضات (الرياض).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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