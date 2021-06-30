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#وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

2021/06/30
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية البنك الإسلامي للتنمية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التسويق الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي تسويق رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الاتصالات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد إداري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يوليو 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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