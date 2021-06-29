وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مكتب تنفيذ البرامج الاستراتيجية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال).

– مسؤول استراتيجية العلامة التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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