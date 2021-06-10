وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محصل إيرادات: شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص مشابه، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– ناسخ: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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