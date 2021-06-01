وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– موظف مشتريات: شهادة الثانوية العامة.

– كهربائي مباني: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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