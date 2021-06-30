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#وظائف شاغرة في شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية
للعمل بمقر الشركة الرئيسي

#وظائف شاغرة في شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية

2021/06/30
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية SAMINavantia
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية “SAMINavantia”- التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي.

تفاصيل وظائف شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية، هندسة الأنظمة).

– مهندس برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة SAMINavantia:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2021م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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