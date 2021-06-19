وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات العليان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات العليان القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير أول الاستضافة.

– موظف مبيعات قطع الغيار.

– مهندس حلول تقنية المعلومات.

– مدير مشروع.

– مهندس مبيعات.

– مهندس مبيعات أول.

– موظف إداري.

– تنفيذي مبيعات.

– مدير المشتريات.

التقديم على وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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