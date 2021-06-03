وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي قيادة عمليات الاتصال والنقل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير أول إدارة العلاقات: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، التسويق، الأعمال التجارية الدولية، التجارة).

– مساعد أول إدارة العلاقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، التجارة).

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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