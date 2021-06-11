وظائف شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الإدارة في كل من الرياض، وجدة، وجازان، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية:

وبيّنت الإدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب باطنة (الرياض، وجدة، وجازان، ومكة المكرمة).

– طبيب مقيم أسنان (الرياض).

– طبيب مقيم طب وجراحة (الرياض، وجدة، وجازان).

– أخصائي غير طبيب طب طوارئ (جازان).

– فني تمريض (الرياض، وجدة، وجازان، ومكة المكرمة).

– أخصائي غير طبيب أشعة (الرياض).

– طبيب نائب نفسية (الرياض، وجدة، وجازان، ومكة المكرمة).

– طبيب نائب أذن وانف وحنجرة (الرياض، وجدة، وجازان، ومكة المكرمة).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر