وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس البيانات الضخمة.

– مسؤول حماية البيانات.

– مسؤول حوكمة البيانات.

– منسق جودة وتميز مؤسسي.

– أخصائي جودة وتميز مؤسسي.

– مدير إدارة حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والالتزام.

– باحث قانوني.

– مدير عام الإحصاءات المكانية والموارد.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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