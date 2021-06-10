وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض.
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مهندس تجهيزات أمنية.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في أحد تخصصات الهندسة ذات العالقة بالأجهزة الأمنية (اتصالات، كهرباء، أمن المطارات) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابًة.
الوصف الوظيفي:
– مراقبة المعايير ومواصفات المعدات الأمنية في جميع المطارات التابعة للهيئة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة بالهيئة وضمان تطبيقها وتشغيلها وصيانتها.
موعد ورابط التقديم:
– التقديم ُمتاح حاليًّا وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 04/ 11/ 1442هـ الموافق 14/ 06/ 2021م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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