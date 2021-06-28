وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة الجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أداء.

– أخصائي مخاطر.

– مدير إدارة مشاريع الخدمات الصناعية.

– مدير إدارة مشاريع المرافق والأصول.

– مدير عام خدمات التطوير العقاري.

– مدير مشاريع تطوير عقاري.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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