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#وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

2021/06/30
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن
المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع مكاتب البرنامج في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الاتصالات الإدارية.

– مساعد إداري للمكتب التنفيذي.

– منسق الخدمات اللوجستية والبرتوكول.

– محرر تقارير.

– مدير مساعد للإعلام والعلاقات العامة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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