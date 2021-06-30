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#وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن

2021/06/30
الساعة 7:58 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن شركة الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من المدينة المنورة، وخميس مشيط، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مبيعات/ دوام جزئي (المدينة المنورة).

– مساعد مبيعات/ دوام جزئي (خميس مشيط).

– منسق لوجستي/ أخصائي تخليص جمركي (الخبر).

– مطور نظم (الخبر).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت شركة الرقيب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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